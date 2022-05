Al Pasqualino per la Festa della mamma torna la rassegna Teatro al Museo: in scena "Serenate"

Indirizzo non disponibile

Domenica 8 maggio, giorno della Festa della mamma, al Pasqualino nuovo appuntamento con la rassegna Teatro al Museo. Bambini, famiglie, burattini e tanta magia i protagonisti. Alle 17.30 in scena l’imperdibile spettacolo Serenate, a cura di Barbariccia. Serenate è il trionfo della commedia dell’arte con burattini. Punto di arrivo di un lungo viaggio nei canovacci e nelle farse tradizionali italiane completamente rivisitate e adattate a nuovi ritmi e linguaggi. Composto da tre vivaci e musicali scherzi comici lo spettacolo è caratterizzato dal particolare rapporto di coinvolgimento che stabilisce con il pubblico.

La finestra di ogni amata è luogo di apparizioni e sogni. Sotto la finestra di Colombina i suoi pretendenti si scatenano improvvisando azioni impossibili e sussurrando dolci parole. Duelli a colpi di serenate e di bastone. Tre storie incatenate, tre serenate che, a partire dalla finestra magica dell’innamorata, si allargano sperimentando l’inesauribile vitalità delle Maschere italiane. Una banda di personaggi stilizzati e surreali che reinventano la Commedia dell’arte.

Lo spettacolo è stato presentato nei principali festival di teatro in Italia ed in numerose tournée internazionali invitato a rappresentare la cultura teatrale italiana all’estero, in quanto espressione burattinesca e moderna delle eredità della Commedia dell’arte.

Barbariccia è un progetto di teatro per le nuove generazioni prodotto da Teatrino Giullare associazione bolognese di artisti che crea spettacoli teatrali, installazioni, laboratori, rassegne, progetti speciali per il teatro e l’arte. La rassegna Teatro al Museo fino all’11 dicembre prevede un cartellone vario e pensato per bambini e famiglie, ogni seconda domenica del mese.

BIGLIETTI: intero € 10, ridotto € 8 (bambini e studenti)

BIGLIETTERIA: da martedì a sabato 10-18; domenica e lunedì 10-14 e a partire da un’ora ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il biglietto include la visita al museo