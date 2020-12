Natale in streaming al duomo di Monreale con il coro e l'orchestra del Teatro Massimo

Doppio appuntamento natalizio in streaming al Duomo di Monreale con il Coro e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e la Massimo Youth Orchestra.

Saranno le architetture monumentali e i mosaici millenari del Duomo di Monreale, uno dei gioielli dell’itinerario arabo-normanno patrimonio Unesco dell’umanità, a fare da scenario ai due concerti natalizi del Coro e dell’Orchestra del Teatro Massimo, in programma venerdì 18 e sabato 19 dicembre alle 20.00, disponibili in diretta sulla webTv del Teatro Massimo. Un evento realizzato dalla Fondazione Teatro Massimo con l’Arcidiocesi di Monreale, l’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana e con il supporto della rete televisiva PubliMed TRM che insieme alla WebTv del Teatro Massimo trasmetterà i concerti in diretta streaming.

Venerdì 18 alle 20.00 nella grande navata centrale del Duomo, in assenza di pubblico e in diretta streaming, l'Orchestra e il Coro del Teatro Massimo diretti dal Maestro Ciro Visco, proporranno alcuni dei più grandi classici del vasto repertorio natalizio, da Adeste Fideles e Stille Nacht a White Christmas, all’Hallelujah di Georg Friedrich Händel. Con la partecipazione come solista del giovane ed emergente soprano palermitano, Federica Guida, entrata da poco a far parte dell'Ensemble di solisti della Staatsoper di Vienna dove ha interpretato la Regina della Notte ne “Il flauto magico” di Mozart e che ha recentemente debuttato in concerto al Teatro alla Scala di Milano.

Altri giovani talenti saranno i protagonisti del concerto di sabato 19 dicembre alle 20.00, sempre al Duomo di Monreale. Sotto lo sguardo severo e umanissimo del Cristo Pantocratore dell’abside centrale debutterà ufficialmente la Massimo Youth Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca. La formazione giovanile del Teatro Massimo, solisti Denise De Luca e Simone Carollo (violini), Giuseppe D’Amato (violoncello), affronterà un programma con grandi composizioni barocche come il Concerto grosso per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, la Suite per orchestra n. 3 di Bach e il Concerto per trombone alto e orchestra di Georg Christoph Wagenseil, dove Michele De Luca sarà anche il solista. Dopo l'Intermezzo del compositore palermitano Simone Piraino, in programma l’esecuzione di altri brani natalizi con A Christmas Festival di Leroy Anderson.

Nel frattempo le telecamere radiocomandate esploreranno a distanza ravvicinata gli straordinari mosaici di scuola bizantina a fondo oro che rivestono completamente le pareti del Duomo e che hanno incantato i visitatori di tutto il mondo. Le riprese televisive sono a cura della squadra tecnica del Teatro Massimo, coordinata da Gery Palazzotto, con la regia televisiva di Antonio Di Giovanni e il supporto tecnico della rete televisiva TRM Tele Radio del Mediterraneo. Per assistere basta collegarsi alla webTv del Teatro Massimo (www.teatromassimo.it) o sintonizzarsi sulla rete televisiva TRM Tele Radio del Mediterraneo. Per chi volesse, dal sito del Teatro Massimo è possibile fare una donazione libera tramite carte di credito o PayPal.