Al teatro Golden batteristi in concerto per aiutare i bambini malati di cancro

“I bambini aiutano i bambini e non solo…”. Questo il titolo dello spettacolo di beneficenza, in programma il 16 dicembre alle 21 al teatro Golden di via Terrasanta, organizzato per l’associazione Spia Odv, che sostiene il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico

Ad esibirsi saranno due batteristi, padre e figlio. Fabris e Francis, così si fanno chiamare, che eseguiranno diversi brani musicali di grandi artisti, tra cui i Pink Floyd. La serata saràpresentata da Licia Raimondi e da Mirko Speciale, “I Respinti con Gianni l’attore”, “Matranga & Minafò” e il comico Sasà Salvaggio.

“L’idea di questo spettacolo nasce perché voglio aiutare i bambini con malattie, perché mi immedesimo nella loro sofferenza visto che anche io in prima persona so cosa significa stare in un letto d’ospedale per fare terapie continue per la patologia di cui soffro, una fragilità ossea che mi costringe a stare spesso a riposo - spiega Francesco Giuffredo, in arte Francis, 11 anni –. Mi sono rotto 4 volte i polsi ma ho sempre ripreso a suonare. Inoltre, quest’estate un cane mi ha fatto cadere e mi sono rotto il femore. Un incidente che mi ha costretto a stare a letto per tanto tempo. Spesso vedo che i miei coetanei non hanno la mia stessa attenzione e questo mi dispiace. Neanche io vengo molto considerato per la mia malattia”.

Francis spiega anche il messaggio che c’è dietro al titolo della serata. “Il mio progetto, ‘I bambini aiutano i bambini e non solo’, l’ho voluto intitolare così perché quando vengo aiutato sto bene e anche i miei genitori stanno bene, quindi se aiuto i bambini anche i loro genitori saranno felici. La musica ha aiutato molto me e mia sorella che suona il pianoforte e che ha la mia stessa patologia. Condivido la passione per la musica con il mio papà e mi piace soprattutto la complicità che ho trovato con lui facendo emozionare il pubblico che ci guarda”.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Golden (per info 348.3892292). L’incasso, al netto dei costi di teatro, service e diritti Siae, verrà devoluto in beneficenza.