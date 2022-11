Al Teatro Fontarò in scena "La memoria fa 90": un one man show con Damiano Bonanno

Venerdì 25 novembre, a Palermo, è di scena "La memoria fa 90", uno spettacolo che promette di far sorridere e riflettere tra nostalgia, presente e futuro.

Sul palco di Arci Fontarò - Arte e spettacolo di via Lituania 10 (ex via Danimarca), alle ore 21, salirà ed intratterrà il pubblico lo showman palermitano Damiano Bonanno che narrerà e canterà. Sarà un vero e proprio one man show, il tutto contornato dalla musica della band Be Pop per la regia di Roberto Pizzo e Simone Riccobono. Il testo è a cura dell’Associazione Culturale 5 Sensi, e scritto a "dieci" mani da: Marco Pomar, Daniele Vespertino, Lorenzo Pasqua, Roberto Pizzo e Simone Riccobono.



Protagonisti di questo spettacolo, attraverso i ricordi, saranno i memorabili anni '90, e così il pubblico, in teatro, potrà rivivere i momenti più belli di quel decennio che ha anticipato il nuovo millennio, e con esso, tanti cambiamenti. Damiano Bonanno, dal palco, farà proprio questo, traghetterà tutti in un vero e proprio viaggio nel tempo, approdando a questi anni di transizione e diversi rispetto ai più famosi e colorati anni ’80, eppure altrettanto intensi e ricchi di avvenimenti che hanno lasciato un'impronta indelebile a chiunque li abbia vissuti con intensità.

La Memoria fa 90 sarà quindi un "viaggio affettivo" in cui Damiano Bonanno e la live band che lo accompagna ricorderanno, tra sorrisi e nostalgia, personaggi e fatti che ci riporteranno, seppur per la durata dello spettacolo, alla spensieratezza e alla semplicità di quel decennio trascorso già da un pò, e che difficilmente si potrà dimenticare. Spettacolo adatto e consigliato anche ai più piccoli. Si potrà inviare un messaggio per poter prenotare i biglietti, indicando il nominativo e il numero dei partecipanti. Costo del biglietto: euro 10. Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni.