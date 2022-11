Il teatro in dialetto di Luigi Pirandello nel salone della Fondazione Tricoli

Martedì 29 novembre, ore 16.30, nel salone della Fondazione Tricoli di via Terrasanta 82, Giuseppe Pappalardo parlerà di alcuni testi teatrali in dialetto del drammaturgo Luigi Pirandello, scritti dal 1915 al 1921 e allora interpretati da attori come Angelo Musco e Giovanni Grasso. La narrazione sarà integrata con la proiezione di diapositive di foto e documenti dell'epoca. Ingresso gratuito.