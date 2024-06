Il trio Pitarresi, Eugenio e Demma al Teatro Al Convento con il nuovo spettacolo di cabaret

Il motto è praticare la “terapia del sorriso”. E loro lo sanno bene, essendo maestri di buonumore. Arriva al Teatro Al Convento di Palermo il nuovo spettacolo di cabaret con Giorgio Pitarresi, Massimo Eugenio ed Ettore Demma, dal titolo "Terapia Buon Umore”. Appuntamento venerdì 14 giugno, alle 21:15, in via Castellana Bandiera, 66.



Il pubblico sarà accompagnato da un trio comico che è riuscito, in poco tempo, a conquistare tutti grazie alla loro unicità e caratteristica palermitanietà. Tornano insieme per un nuovo spettacolo di cabaret che punta a regalare una vera e propria terapia per i momenti bui e tristi, una terapia del buonumore offerta da professionisti del settore che riusciranno ad eliminare ansie e preoccupazioni a suon di risate, gag e spensieratezza.



Il biglietto d’ingresso, che si può già acquistare online sul sito Liveticket, ha un costo di 9 euro.