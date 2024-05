Teatro "Al Massimo", in scena c'è "Natale in casa Cupiello": appuntamento fissato per il 16 maggio

Non c è due senza tre! I soci del Rotary Club Palermo Mediterranea vanno in scena per il loro terzo spettacolo realizzato per raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti service del Club. In scia ai precedenti viene rappresentata un'altra opera della tradizione napoletana, forse la più iconica del repertorio di Eduardo De Filippo: "Natale in casa Cupiello".

Il rigoroso rispetto che il testo impone è realizzato con il sacrificio, non indifferente, dei soci-attori sia per tempo e sia per l' abnegazione prestati al fine di poter gratificare gli spettatori con una performance di livello. Il pubblico passerà certamente una gradevole serata con la consapevolezza di concorrere alla realizzazione di progetti rotariani utili per la comunità. L'appuntamento giorno 16 maggio - alle 21 - al prestigioso Teatro "Al Massimo" di Palermo.