Dopo aver riempito i teatri di mezza Italia, l'evento motivazionale dello psicoterapeuta Salvo Noè all'Agricantus

Dopo avere riempito i teatri di mezza Italia approda al Teatro Agricantus di Palermo con uno dei suoi eventi motivazionali, lo psicologo Salvo Noè, psicoterapeuta e life-coach, mediatore familiare specializzato in formazione e disturbi depressivi, attualmente considerato tra i formatori più apprezzati a livello nazionale. Giovedì 23 maggio alle ore 21 lo psicoterapeuta che gode dell'amicizia di Papa Francesco sarà a Palermo con “Diventa il meglio di te!”, evento fuori cartellone organizzato dalla Tramp Management dei fratelli Nino e Roberto Bonanno.

Di cosa si tratta? Di un incontro motivazionale, unico nel suo genere, attraverso cui il life-coach ritorna a parlare di comunicazione, motivazione e autostima. Come si può realizzare la nostra vita? Come possiamo evitare di cadere nel tranello della paura e del lamento? Ci sono dei modi per potenziare le nostre qualità migliori? Attraverso un ricco cartello di strategie - giochi, balli ed esercizi volti al rilascio delle tensioni e blocchi mentali – Salvo Noè proverà a rispondere a questi quesiti rivelando tecniche per incanalare nella giusta direzione le energie necessarie allo sviluppo dell'autostima nei vari ambiti della vita: personale, familiare, sociale e lavorativo. Grazie a un linguaggio semplice e profondo “Diventa il meglio di te!” sarà anche una serata coinvolgente e piena di ispirazioni atte a migliorare la propria consapevolezza: una sferzata di positività utile a migliorare la vita quotidiana. L'incontro, aperto a tutti, è pensato per imprenditori, liberi professionisti, insegnanti, genitori, studenti, manager e amministratori.

Salvo Noè è psicologo, psicoterapeuta, life-coach e docente di psicologia della comunicazione presso enti pubblici e privati. Esperto in processi formativi, da anni si occupa di ricerca nello sviluppo delle risorse umane.

Ha pubblicato vari testi nell’ambito della psicologia delle relazioni affettive e dello sviluppo personale. Da oltre 30 anni studia l’essere umano e il suo comportamento. È laureato in Psicologia col massimo dei voti e la lode ed è esperto in gestione e sviluppo delle risorse umane. Dopo anni di ricerche e studi ha ideato un nuovo metodo di formazione: “Re-Action“, un modo per integrare varie correnti teoriche psicologiche, dando una veste nuova al concetto di formazione soprattutto dal punto di vista esperienziale. Consulente psicologo di Rai 1, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Salvo Noè spesso è ospitato in varie trasmissioni televisive nazionali, in particolare dal 2018 è ospite fisso a Unomattina e dal 2024 protagonista della “Rubrica del Buonumore”. Nel 2000 ha fondato la NoèComTraining, il primo centro siciliano di psicologia e formazione.