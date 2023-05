Tè e dolci in memoria di Sarah: pomeriggio di beneficenza da International House

Domenica 14 maggio pomeriggio all'insegna della beneficenza. A partire dalle 16, nella sede di International House in via Quintino Sella 70, un tè e un dolce per beneficenza in memoria di Sarah, docente di inglese che aveva scelto di vivere a Palermo. "Una collega, faceva canottaggio, parlava l'italiano e amava la nostra città" spiegano dalla scuola di inglese.

"Un team di volontari, inclusi ex colleghi e studenti vi daranno il benvenuto - raccontano ancora -. Ci saranno dolci, bevande e laboratori per bambini e giochi tradizionali in inglese". Le donazioni, raccolte da AISLi Cares saranno consegnate al Bury Hospice che ha seguito Sarah e la sua famiglia nei loro giorni più difficili.