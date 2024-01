Riparte "un tè con l’autore": un viaggio tra i racconti legati alla Sicilia

Il salotto culturale di Palazzo del Poeta - ormai un vero hub aperto alla città - riparte con la sua nuova stagione di incontri e presentazioni che quest’anno getta un occhio importante sulla Sicilia e trova un fil rouge proprio in questa “insularità” necessaria per unire gli appuntamenti di "Un tè con l’autore”. Ogni incontro avrà un tema, un autore di riferimento, un libro su cui discutere, sull’onda di un tè profumato. Dalla prima domenica di febbraio a fine dicembre negli stessi spazi che un tempo furono dimora di intellettuali (Palazzo del Poeta, appunto, in via Seminario Italo Albanese, 20) e oggi sono luogo di scambio e innovazione. Proposta trasversale, attenta al territorio, la rassegna aveva preso il via come un gioco elegante e partecipato, un modo per ritrovarsi tra amici, magari ascoltando un personaggio.

Ma in pochi mesi è “scoppiata” tra le mani della sua ideatrice, la giornalista Rosa Di Stefano, ed è diventata un appuntamento fisso, una vetrina importante attenta ai nuovi linguaggi, agli stimoli dell’isola; e in questa seconda edizione si arricchisce anche di una sezione cinema, di workshop di scrittura e di nuovi progetti letterari. Ogni fine settimana di febbraio e marzo – ma il programma continuerà fino a fine anno -, appuntamenti con scrittori, artisti, poeti, storici e critici cinematografici. Il primo sarà sabato prossimo (3 febbraio) alle 17,30 con la presentazione di “Posso chiamarti fratello?”, diario-testimonianza del lavoro condotto da fratel Biagio Conte, cucito da due giornalisti palermitani, Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi, a un anno dalla scomparsa del missionario laico.

“Sicilia è narrazione, è conoscenza, è rimettere ordine, è comunicare chi siamo – spiega Rosa Di Stefano – Partiremo da punti di vista diversi per condividere e dare senso ai diversi rivoli, importanti ciascuno a suo modo, che imbocca la cultura nell’isola", Un tè con l'autore diventa prosa con la regia di Rosa; si veste di poesia sotto la direzione di Ornella Mallo, si apre alla scrittura creativa con la guida di nomi importanti del panorama letterario italiano. Il secondo appuntamento è segnato per domenica (4 febbraio) con la presentazione della raccolta di poesie Erotanasie, a cura di Emanuela Mannino e Giannino Balbis, un'occasione per riflettere su due grandi questioni esistenziali: l'amore e la morte.

Si continua con tre focus su scrittori,diversi per stili e contenuti: Sara Manuela Cacioppo (8 febbraio), Accursio Sabella (11 febbraio) e Agata Bazzi (18 febbraio). Il mese si chiude con un evento doppio (25 febbraio) con protagoniste ed il suo romanzo “Non escludo il ritorno”, e Adelaide Pellitteri con “La figlia italiana”. Giovedì 29, Simona Lo Curto presenterà la raccolta di versi “Amare è un verbo di movimento”. Il mese successivo prenderà il via con un autore d'eccezione, Lorenzo Tosa, che presenterà, l’1 marzo, il suo nuovo romanzo “Vorrei chiederti di quel giorno. Vita e morte di un ragazzo che era mio padre”, inchiesta personale e corale in cui l’autore indaga sulle ragioni che hanno condotto il padre ad abbandonare la vita. La rassegna letteraria continuerà tra narrazioni di migrazioni, thriller, storie di donne e di amori, attraverso la scrittura di Salvo Toscano, Maria Grazia Lala, Bia Cusumano, Pasquale Morana e Rosa Maria Chiarello. “Come dei libri aperti, gli scrittori si faranno leggere dal pubblico - prosegue Rosa Di Stefano - In fondo, raccontarci è un definirci, è comunicare la propria identità, è sentirci. Per questa ragione le voci che si faranno ascoltare saranno diverse e i libri uniranno i vari percorsi della vita".