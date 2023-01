Un tè con l'autore, riparte la rassegna letteraria a Palazzo del Poeta: primo appuntamento con Nicola Tricarico

Riparte “Un té con l'autore” con la sua seconda rassegna letteraria, dedicata alla diffusione della cultura e che vede i saloni di Palazzo del Poeta a Palermo come propria location. Il via, venerdì 20 gennaio alle ore 17:30 e si concluderà il 10 marzo 2023.

Ad aprire la rassegna sarà il medico patologo Nicola Tricarico, che con il suo secondo romanzo “Gli ultimi giorni d’estate” svelerà anche delle realtà storiche legate a Palazzo del Poeta. Una novità sarà la mostra di foto astratte di corpi immersi nel mondo, dal titolo “Corpi In-Tensione” di Vincenzo Pipitone.

Dopo il grande successo riscontrato nella prima rassegna, che ha contato quasi mille visitatori in nove date, riparte a stretto giro la seconda edizione con vari e interessanti progetti letterari. Dai romanzi, alle poesie, i racconti, le storie di amore e depistaggi, di speranza e disperazione, alle autobiografie struggenti, gli autori selezionati per questa rassegna descriveranno le proprie emozioni in molteplici percorsi : appassionate interviste, momenti musicali, teatrali e con supporto video.

“Come dei libri aperti, gli scrittori si faranno leggere dal pubblico, attraverso la propria voce - dice Rosa Di Stefano, direttore creativo della rassegna - In fondo, raccontarci, è un definirci, è comunicare la propria identità, è sentirci. Per questa ragione le voci che si faranno ascoltare saranno diverse e i libri uniranno i vari sensi della vita. Tra gli autori (conosciuti e non), ci sarà una sezione dedicata ai giovani under 18, proprio per premiare la creatività che appartiene alla generazione degli adolescenti e che esprimono se stessi in un modo “altro”, diverso da quello abituale.” Tra questi spicca la sedicenne Agnese La Bella con il suo romanzo storico/psicologico “Nel profondo di un’anima”.

L’orazione civile di Gery Palazzotto “Butterfly Blues”, accompagnato dalla musica di Fabio Lannino, rappresenterà l’evento spettacolo della rassegna, il cui canto dolente è quello di una generazione che ha cercato di cambiare il mondo, senza sortire alcun effetto. Poiché la scrittura è anche attività terapeutica che ridà storia alla vita, si è pensato di fissare un appuntamento dedicato a “Il Mestiere di scrivere” tenuto da un autore incognito, la cui identità si scoprirà solo il prossimo 3 Febbraio e per questo evento sarà indispensabile la prenotazione.

Attorno alla pausa del tè, dunque, si approfitterà di un solido confronto con autori via via diversi, per arricchirsi di storie con le quali poter capire, riflettere, ragionare e ricercare anche un senso e un significato a ciò che siamo, alle nostre origini o fantasie e alla prospettiva della vita. Per partecipare agli eventi: ingresso libero e prenotazione consigliata.

Il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 20 gennaio Nicola Tricarico “Gli ultimi giorni d’estate”

Sabato 21 gennaio Ornella Mallo “Scriverti”

Venerdì 27 gennaio Maria Antonietta Catania, Federica Dolce “Conflitti e soluzioni sostenibili”

Sabato 28 gennaio Vincenzo Pipitone presenta la sua mostra fotografica “Out”

Domenica 5 febbraio Agnese La Bella “Nel profondo di un’anima”

Venerdì 10 febbraio Marcello Alessandra “L’Ossessione”

Domenica 11 febbraio Gery Palazzotto “Butterfly Blues” musiche Fabio Lannino

Sabato 18 febbraio Cipriano M. Marini “Cyber Oligocrazia- La coscienza di Paolo”

Domenica 26 febbraio Gaetano Bonaccorso ”Il Consolatore”

Venerdì 3 Marzo Davide Marinaro “Diario, la strada”

Venerdì 10 Marzo Enzo Randazzo “Kaleidoscopio”

INCONTRO CON UN AUTORE INCOGNITO VENERDÌ 3 FEBBRAIO

“Il mestiere di scrivere”

Ore 17:30 Palazzo del Poeta - Via Seminario Italo Albanese 20