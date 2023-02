Tè con l'autore, a Palazzo del Poeta un incontro con un personaggio incognito

La letteratura come chiave di comprensione del mondo, la narrativa come dimensione di creatività e riflessione, la capacità di affrontare tematiche diverse con l’identità del proprio stile. Questa triade concettuale emergerà dal dialogo con l’autore incognito che incontreremo venerdì 3 febbraio nell’ambito della rassegna letteraria.

Si discuterà de “Il mestiere di scrivere” con uno degli scrittori di maggior qualità e originalità del panorama italiano contemporaneo (con una proiezione estera, i suoi libri sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese) Ha scritto romanzi e saggi, pubblicati da diverse case editrici (tra cui Mondadori, Feltrinelli, Sellerio, Garzanti, Laterza). Appuntamento con "Il mestiere di scrivere” alle ore 17.30 a Palazzo del Poeta in via Seminario Italo Albanese 20 (Via Roma di fronte palazzo Poste centrali).