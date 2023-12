Restare, tornare o trasferirsi in Sicilia? La tavola rotonda di bitRocket Studio

Restare, tornare o trasferirsi in Sicilia? Lunedì 18 dicembre, dalle 18 alle 20.30, a Palazzo Ferreri Ventimiglia (in via Vittorio Emanuele 188) la tavola rotonda pensata da bitRocket che mette al centro le opportunità in una terra ricca di potenziale. L'evento è gratuito con prenotazione (clicca qui).

Tra gli ospiti Chiara Crisci (autrice del blog Tornare in Sicilia), Marta Bison (co-founder di Virtually, creator @smartinsud), Giovanni Giambarresi (creatore del podcast "Portavoci, storie del futuro in Sicilia), Filippo Ciaravella (founder e ceo Fildon consulting), Riccardo Genova (founder e ceo bitRocket Studio) e Francesco Passantino (ICT consultant). Modera Monica Guizzardi (startup community builder).