Dagli Arabi ai Normanni, una tavola rotonda del Cervantes racconta San Giovanni dei Lebbrosi

L’istituto Cervantes di Palermo, diretto da Juan Carlos Reche, ospita la tavola rotonda “Dagli Arabi ai Normanni: nuove ricerche storiche e archeologiche nel complesso di San Giovanni dei Lebbrosi”; presenti, in qualità di relatori, illustri archeologi che dibatteranno sulle recenti scoperte archeologiche e storiche che hanno interessato la Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi a Palermo.

La tavola rotonda, in programma per giovedì 30 novembre, dalle ore 17, presso la Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33) è organizzata in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali dell’Assessorato regionale e la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia di Roma.

Saranno presenti gli studiosi: María de los Ángeles Utrero Agudo, Angelo Castrorao Barba, Giuseppe Mandalà, Giuseppina Battaglia, che dopo il saluto istituzionale di Selima Giorgia Giuliano, Sovrintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, interverranno rispettivamente sui temi: “Il contesto e la storia delle ricerche a San Giovanni dei Lebbrosi” (Giuseppina Battaglia, Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo); “L’ospedale di San Giovanni Battista a Palermo: una fondazione normanna nel suo contesto storico” (Giuseppe Mandalà, Università degli Studi di Milano); “Prima dell'ospedale: dati archeologici sull'occupazione del complesso di San Giovanni dei Lebbrosi durante il periodo islamico” (Angelo Castrorao Barba, Istituto di Archeologia ed Etnologia, Accademia Polacca delle Scienze); “Archeologia, architettura e restauro nel sito di San Giovanni dei Lebbrosi” (María de los Ángeles Utrero Agudo, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, EEHAR-CSIC). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.