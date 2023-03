Tardivo Ciaculli Expo: l'iconico mandarino protagonista della prima edizione dell'evento

Sabato 1 aprile, a Baglio Culluzia a Palermo, si terrà la prima edizione del Tardivo Ciaculli Expo, evento che vedrà assoluto protagonista il Mandarino Tardivo di Ciaculli. Inserito fra i Presidi Arca del Gusto di Slow Food, il termine tardivo sta ad indicare che la sua produzione avviene in ritardo, durante il mese di marzo, rispetto alla varietà tradizionale.

Il frutto possiede un forte aroma, un elevato contenuto zuccherino ed ha la buccia molto sottile. La produzione è limitata a circa 200 ettari facenti capo a piccoli proprietari riuniti in un consorzio. Caratteristiche esteriori visibili, che lo rendono facilmente riconoscibile, sono la forma leggermente schiacciata e la superficie della buccia liscia e poco rugosa; qualità organolettiche che gli hanno assicurato una vasta richiesta sui mercati nazionali e internazionali.

Durante la manifestazione numerosi seminari, approfondimenti, tavole rotonde, esposizioni, masterclass e degustazioni sul Mandarino Tardivo di Ciaculli con la presenza di autorevoli relatori del mondo dell'imprenditoria agroalimentare, della stampa specializzata e delle istituzioni.

Tra i relatori presenti: Giovanni Mistretta Coordinatore dell’evento, Edy Tamajo Assessore Regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Gianluca Inzerillo Consigliere Comunale della Città di Palermo, Tommaso Di Matteo Amministratore Delegato Cpw Italia, Giovanni D’Agati Presidente del Consorzio Tardivo di Ciaculli, Michele Balistreri Direttore Responsabile All Food Sicily, Giacomo Viscuso Vice Presidente II Circoscrizione di Palermo.

Tra gli show cooking previsti quello degli chef Claudio Oliveri del Ristorante Oliveri 1964 di Bagheria e Mario Ciulla del Ristorante Granofino di Agrigento, del Pastry Chef Giuseppe Sparacello della Pasticceria Sparacello di Castronovo di Sicilia e del Maestro Gelatiere Pietro Di Noto della Gelateria Di Noto a Castel di Tusa.

L'evento è stato finanziato dall'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana con l'avviso per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali, promosse dalle rappresentanze regionali delle associazioni di categoria, dagli Enti privati e imprese operanti nel settore della comunicazione e del marketing, dalle associazioni senza scopo di lucro e dai distretti produttivi legalmente riconosciuti. L’evento si svolgerà dalle ore 12 alle ore 19. Per partecipare come espositore o visitatore l'organizzazione invita a inviare una mail a info@tardivociaculliexpo.it.