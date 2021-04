Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Tango, la danza orientale e classica in chiesa. Petrotto "Un forte messaggio di speranza". In questi giorni di pandemia,Il violinista e cantante Salvatore Petrotto accompagnato dal chitarrista Antonio Di Rosalia ( rispettando tutte le regole di sicurezza e risultati negativi al Covid) in questo momento di crisi per la musica ,la danza e le scuole ,ha registrato,per la prima volta in una chiesa cattolica dei video con la partecipazione dei Tangheri Fabio La Barbera e Emanuela Auteri, Vice campioni del mondo under 30,con la danzatrice orientale Claudia Piraino in arte Farida e la ballerina Serena Visconti presso il Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia di Palermo. Grandi performance uniche nel loro genere. "Tango Amigo , Halleluja, Nocturne e Ave Maria". Il messaggio di questi brani è una speranza di riapertura di tutti i luoghi di cultura e' un messaggio contro le violenze e il razzismo , i video e le interviste andranno in onda a Maggio e Giugno su piattaforma streaming e su canali in digitale terrestre.

