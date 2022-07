Continuano i concerti a Capaci, il "rock di legno" dei Tamuna in piazza Troia

Continuano i concerti a Capaci. Appuntamento il 23 luglio alle ore 22 con il "rock di legno" dei Tamuna in piazza Calogero Troia.

In occasione della festa del paese del comune di Capaci i Tamuna in concerto. Biografia: Nati e cresciuti nel cuore di Palermo, al Teatro Ditirammu nel quartiere Kalsa, la band trae l'humus delle proprie canzoni dal groviglio di suoni e colori che caratterizzano la tradizione siciliana, ma strizza l'occhio alla black music, il rock il reggae e il pop.

Proprio con l'intento di creare un ponte significativo tra questi estremi, la band ha scelto di abitare per diverso tempo a Londra dove ha ha realizzato due singoli e un EP, con la co-produzione della band Gypsy Hill, l’etichetta londinese indipendente Batov Records e Riccardo Piparo dei Ti.Pi.Cal.

Il loro stile lo definiscono Woodrock, rock di legno, in quanto principalmente caratterizzato dal suono di strumenti acustici.

"Ciuscia", il primo singolo e video ufficiale realizzato dalla band è stato proposto per il Contest Edison Change The Music, dove la band si è

aggiudicata il primo posto conquistando la giuria composta da Piero Pelù, Boosta Subsonica e Franco Mussida PFM. Questo successo li ha portati ad esibirsi a Londra, al Dingwalls Club di Camden Town con i Modena City Ramblers.

I Tamuna nel 2015 partecipano anche al Premio Andrea Parodi, raccogliendo consensi ed aggiudicandosi il Premio della Critica ed il Premio come Migliore Interpretazione per “Balai. Nel dicembre del 2016 si esibiscono all'Auditorium Parco Della Musica di Roma conquistando il prestigioso Premio De Andrè per la miglior Musica, insieme a Clementino per la miglior interpretazione e ai Negrita premio alla carriera. Grazie al valore dei contenuti e delle nuove sonorità esibite in giro per il mondo dai Tamuna, alla band è stata consegnata la “Tessera Preziosa del Mosaico di Palermo" che mette in luce le eccellenze della Sicilia.