Gli effetti del Covid sul modo di ragionare: a piazzetta Bagnasco un talk con Gery Palazzotto

Con Gery Palazzotto in piazzetta Bagnasco, alle 19 di giovedì 9 settembre, si riflette su come il Covid abbia avuto effetti anche sul modo di ragionare.

Ci può essere libertà individuale senza responsabilità? Si può definire dittatura un regime che ti consente di definirlo così, pubblicamente? Sembra proprio che il Covid-19 abbia e continui ad avere effetti collaterali anche sulla mente delle persone.

Per comprendere che la “cretinocrazia” si combatte solo grazie alla capacità di ragionare, alle 19 di giovedì 9 settembre in piazzetta Bagnasco, avremo il giornalista e scrittore Gery Palazzotto. A interagire con lui sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco” che promuove l’incontro con Cappadonia Gelati come sponsor.

