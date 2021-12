Syncro Christmas show, i Delfini Blu aprono l'esibizione delle sincronette alla piscina comunale

La squadra dei Delfini blu, già campioni italiani di pallanuoto della federazione disabili intellettivo relazionali e le atlete della SyncroGifa Palermo apriranno il Syncro Christmas Show che si svolgerà il 22 dicembre alle ore 20 alla piscina comunale di Palermo.

L'evento si terrà a porte chiuse rispettando le misure di sicurezza e di prevenzione del contagio da Covid19. In acqua danzeranno anche tutte le altre atlete della società, riferimento cittadino per il nuoto sincronizzato, in uno spettacolo che vuole essere una riflessione sul passato, sul presente e sul futuro.