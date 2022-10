Swingout 4et, l'energia di quattro musicisti in scena al Miles Davis Jazz Club

La band nasce dall’unione di quattro musicisti fra i più attivi nel panorama jazzistico palermitano. Ciò che li unisce è proprio l’amore smisurato per lo swing e la voglia di portare musica raffinata, ma con un pizzico di ironia, in giro per i club.

Loro si propongono in una formazione essenziale con pochi strumenti, ma quando suonano trasmettono un’incredibile energia.

Il nome Swing Out indica infatti una delle principali figure del Lindy Hop: un ballo afroamericano nato ad Harlem negli anni ’20/’30. Ed è proprio dal fermento newyorkese di quegli anni che il repertorio prende ispirazione, riproponendo grandi classici come “I can’t give you anything but love”, “In a Mellow Tone”, “The Frim Fram Sauce” e tanti altri che “quando li ascolti ti fanno battere i piedi ritmicamente”.

Leonardo Triassi (Voce e armonica)

Salvo Agate (chitarra)

Bino Cangemi ( basso )