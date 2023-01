Swing it easy, il “Sava-Rizzuto-Constans” alla Galleria delle Vittorie come le grandi orchestre jazz di Ellington

La passione per lo swing e la cura degli arrangiamenti unisce il trio “Sava/Rizzuto/Constans” che domenica 22 gennaio torna alla Galleria delle Vittorie con il progetto “Swing it easy”.



Un mix unico e travolgente che caratterizzerà la serata in programma, proponendo gli standard che hanno fatto la storia del jazz americano ed europeo negli anni delle grandi orchestre jazz di Ellington, Basie e altri ancora, che del Jazz ne hanno fatto uno stile di vita. Una serata molto speciale, quella che proporranno Roberta Sava (voce), Davide Rizzuto (violino) e Yannis Constans (chitarra), alla quale partecipare con anima e corpo.



Ingresso libero. Prenotazioni al tel. 091.6745668.