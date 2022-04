"Swing along with me", la musica del Toni Piscopo Trio alla Bottiglieria Vinuccio

Lo spettacolo musicale “Swing Along With Me” è eseguito dal gruppo denominato “Toni Piscopo trio”. La formazione, costituita da Riccardo Randisi (pianoforte), Riccardo Lo Bue (contrabbasso e Toni Piscopo (voce), comprende musicisti d’alto profilo professionale esibitisi di frequente a manifestazioni di livello nazionale ed internazionale.

Riccardo Randisi, figlio d’arte e pianista dell'orchestra jazz siciliana, ha all’attivo centinaia di concerti eseguiti per conto di prestigiosi organismi musicali ed è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti musicali.

Toni Piscopo, vocalist del gruppo, è considerato uno fra i pochi interpreti italiani della canzone popolare tradizionale americana. Una citazione del giornalista critico musicale Gigi Razete riporta: Tra le voci maschili del jazz, assai meno numerose delle femminili, quella di Toni Piscopo è da molti anni una delle più eleganti e raffinate a livello nazionale. Una recensione per un suo disco apparsa sul quotidiano La Repubblica cita: “la sua voce appare fresca e divertita, lieve e mai compassata come lo stile dei migliori crooner impone, di una raffinatezza che rivela l’ascolto attento di maestri storici.

Eccellente è il gusto con cui Piscopo affronta classici che altre grandi voci americane hanno reso immortali”. Il trio attinge il proprio repertorio dai classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori (Gershwin, Carmichael, Arlen, ecc.) che, attraverso la struttura di “canzone”, hanno finito per scrivere la storia stessa di un’intera epoca. Tra i brani in programma si potrà ascoltare “I Got Rhythm”, “Georgia”, “Over the rainbow”, ma anche “One note samba”, “That’s life” e altri.