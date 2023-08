Survival Open Experience a Ficuzza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per chi avesse voglia di passare una giornata diversa dal solito, a contatto con la Natura, magari anche arrostendo un po' di carne in Area Attrezzata con la famiglia o con gli Amici. O più semplicemente ha il piacere di venirci a trovare e conoscere, saremo presenti il 2 e il 3 Settembre, presso l'Area Attrezzata di Via del Bosco a Ficuzza, in provincia di Palermo, presso l'Area gestita dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, per mostrarvi un po' delle nostre attività di SURVIVAL e coinvolgervi attivamente in esse! Per la Survival Open Experience, ci é stata anche assegnata l'Area per chi volesse posizionare la propria tenda e passare la notte nel bosco. Rimarranno a disposizione i servizi igienici! L'Evento è ASSOLUTAMENTE GRATUITO e non ci sono limiti di partecipazione. Vi aspettiamo numerosi.