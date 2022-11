"Surrealtà"', quando l'arte è sospesa a metà: in centro l'esposizione di Sere Rouge

Esposizione personale di Sere Rouge. “Esistono degli spazi nel mondo che sfiorano l'immaginazione. In molti credono di aver visto tanto, quasi tutto, ma in fondo, forse, hanno solo smesso di osservare... Appena sopra le nostre teste, sotto i nostri piedi, mentre le calpestiamo, o in un altro paese, o forse in un'altra galassia ancora da scoprire, esistono dimensioni che possono sembrare surreali.. ma non è così. I lavori presentati da Sere Rouge, artista di origine siciliana, in mostra presso Farcito Art Bistrot, trasportano l'osservatore in un mondo dalle note oniriche che desidera raccontare come fantasia e realtà si fondono attraverso immagini visionarie. Proveniente da un periodo di importante riflessione e sperimentazione creativa, l'artista ha realizzato, su tele auto prodotte, scenari materici immersi in un'arte fluida, contaminata da schizzi e scolature ma anche definita da spatolate a tratti nette e decise. Tra acrilici, smalti e colori ad olio, le opere ci trasportano in una realtà dove le emozioni sono protagoniste, creando atmosfere in cui risulta interessante perdersi anche solo per pochi istanti".