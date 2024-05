Supra panormum, un tour alla scoperta dei monumenti per vedere la città dall'alto

In occasione del 400° anniversario Rosaliano, l'Associazione Culturale e di Volontariato "Guardie del Tempio" in collaborazione con l’Associazione Culturale "Sikalesh", col patrocinio del Comune di Palermo è lieta di presentare una manifestazione culturale dal titolo: Supra Panormum "Cupole.. Torri.. Campanili".

Per due weekend, 24-25-26 maggio e 31 maggio e 1-2 giugno, si potranno visitare, in sinergia con altre realtà del territorio quali la Cooperativa Korai-Territorio, Sviluppo e Cultura e l'Associazione San Giuseppe Cafasso, racchiuse in un unico circuito e in un'unica soluzione di accesso, cinque tra i più suggestivi luoghi monumentali con vista panoramica sulla città, permettendo una visione di Palermo da più angolazioni e scorgendo ciò che solo dall'alto si può osservare, con minuziosa attenzione e particolare interesse. Una card cumulativa permetterà l'accesso a tutti i luoghi inerenti la manifestazione o ticket validi per i singoli siti, questi sono: Cupola del Ss. Salvatore, Campanile di San Giuseppe Cafasso, Campanile di San Francesco Saverio, Campanile del Carmine Maggiore, Torre Civica di Sant'Antonio Abate.

Salire, raggiungere la sommità di splendidi luoghi storici, percorrere centinaia di gradini, per staccare i piedi da terra, per evadere da ciò che ci rende ancorati al quotidiano, al reale, a quella cappa che offusca i sentimenti, le emozioni, la bellezza. Osservare Palermo dall'alto, senza esserne partecipi, senza giudicarla, senza amarla, né odiarla. Un percorso emozionale che ha solo un obiettivo: viverla. Viverla scrostandosi da ogni pregiudizio e sovrastruttura, elevando lo sguardo, l'anima, avvicinandoci al cielo, e sentire ventiquattro secoli di storia.