"La dolce vita" di Federico Fellini torna al cinema: il film al Supercineclub del Rouge et Noir

Il film italiano più celebre nel mondo, monumento della cinematografia e del genio di Fellini: La dolce vita (1960, 174 minuti) di Federico Fellini, con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg

Un ritratto ineguagliabile di un Paese, di Roma, di una galleria umana tra farsa e dramma, rotocalco ed epica. Da allora nacque un altro cinema e un'altra Italia. "Con La dolce vita" Fellini si propone di realizzare la radiografia della mutazione di un’epoca. Di raccontare la vita così come la rappresentano i nuovi media e, nel costruire il racconto, si appropria, per molti episodi, degli scoop dei fotoreporter. L’episodio di Anita nella fontana era stato fotografato da Pierluigi Praturlon nel ’58, mentre Tazio Secchiaroli, il re dei fotoreporter di via Veneto, sempre nel ’58 aveva fotografato lo spogliarello di Aiché Nanà in un locale notturno alla moda. La dolce vita è, programmaticamente, una lettura esatta della mediatizzazione del paese, quasi un saggio sulla manipolazione dell’informazione e dell’immagine… L’Italia non si è ancora liberata di nessuno dei suoi fantasmi, il cammino verso la modernità è ancora lungo e tortuoso". (Gian Luca Farinelli)