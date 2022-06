"Il suon di Busambra", escursione con una chitarra e un cantastorie

Una radura nascosta nel bosco raggiungibile solo a piedi, una chitarra all'imbrunire. Un cantastorie d'altri tempi e la compagnia di Sikania Trek. Storie per grandi e piccini. Una visione più che un'escursione. Sabato 11 giugno ascolteremo "Il suon di Busambra". Ciascuno di noi è invitato a portare del vino o qualcosa da mettere sotto i denti per un pomeriggio condiviso. Noi pensiamo all'escursione e alla musica. Solo attraverso i nostri passi potremo arrivare in un posto magico nel cuore del bosco di Ficuzza, non raggiungibile con nessun mezzo. Pochi i chilometri da percorrere. Qui andremo incontro al tramonto ascoltando il cantastorie Totò Fundarò, parlando e conoscendoci attraverso temi proposti dall'autore.

Come, dove e quando: sabato 11 giugno 2022. Appuntamento (per chi parte da Palermo) alle 16.15, piazza Fratelli Lupo, Ficuzza; ore 16.30 spostamento (a 3 minuti di auto). Cosa portare: bottiglietta d’acqua (almeno 1,5 litri), altre bevande, vino e cibo e qualsiasi cosa possa essere condivisa. Nota bene: per godere appieno della giornata immersi nella natura, è consigliato un abbigliamento adeguato: scarpe da trekking o comunque scarponcini con suola non liscia. Pantaloni lunghi anche se leggeri, abbigliamento consono alla località montana e alla stagione, a strati. Stoia o copertina per distendersi e ascoltare lo spettacolo.

Dati tecnici sull'escursione e il percorso: lunghezza circa 4,5 chilometri andata e ritorno; dislivello 150 metri; quota partenza 538 metri; quota massima 700 metri; tempo di cammino circa 1,30 ore; tipo di percorso su stradella sterrata e in parte su sentiero; difficoltà: facile (E). Quota partecipazione escursione più spettacolo 15 euro a persona (25 euro per i non tesserati). I minori di 16 anni non pagano. Per prenotare bisogna comunicare la propria presenza a uno dei seguenti numeri o scrivere un messaggio alla nostra pagina Sikania Trek.

Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento a causa di condizioni meteo avverse o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Per info e prenotazioni contattare i responsabili di Sikania Trek (pagina Facebook). Disposizioni emergenza Covid-19: per le nostre escursioni sono necessarie alcune precauzioni da rispettare. Dispositivi di protezione individuali, è obbligatorio portare durante l'escursione: mascherine chirurgiche, guanti in lattice o in nitrile, minimo 150 ml di gel disinfettante, no sciarpe e bandane, no soluzioni disinfettanti “fai da te”.

La mascherina non va indossata durante il cammino, va tenuta sempre a portata di mano. La mascherina va indossata nei momenti di sosta benché distanziati e al momento di incrocio sul sentiero con altre persone non appartenenti al proprio gruppo. Distanziamento. è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona, ad eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’escursione, in sosta e in movimento.