Between land and sea, la quinta edizione chiude con il summit internazionale diffuso per la città

Chiude con un grande Summit internazionale, la quinta edizione di Between land and sea (Blas), il festival culturale ideato e prodotto da Fondazione Studio Rizoma. Dal 7 al 9 giugno artisti e artiste, attivisti, ricercatori, studiosi, da ogni parte del mondo si riuniranno a Palermo per una riflessione collettiva sugli Ambienti incerti/Uncertain environments. Tra talk e incontri aperti al pubblico, proiezioni, uno spettacolo teatrale, in diversi luoghi simbolici dello spazio urbano tra piazza due Palme, piazza Mediterraneo e Danisinni, il summit aprirà una finestra sulle pratiche culturali in risposta alla crescente incertezza del nostro presente.

Su questa scia quattro partner internazionali di Fondazione Studio Rizoma, i rappresentanti della Biennale d’arte internazionale Autostrada Biennale/Hangar (Prizren/Kosovo), il collettivo artistico spagnolo Inland dedicato alla produzione agricola, sociale e culturale, il centro di produzione culturale Postane di Instanbul e il centro d’arte belga Recyclart, dialogheranno con le realtà locali, come Aterraterra, Arci Porco Rosso e Marginal Studio, per scambiare esempi concreti e condividere le loro esperienze. Incontri politici che si radicheranno a livello locale e rafforzeranno i legami transnazionali, inventando nuovi modi per riunirsi oltre i confini e sviluppare narrazioni di solidarietà. Parlano di tracce nascoste del colonialismo, di situazioni post-conflitto in cui le idee artistiche possono rinnovare le nozioni di coesistenza, di insediamenti informali in cui le persone lottano contro un'enorme insicurezza, di contesti in cui la conoscenza viene scambiata non attraverso la lingua ma attraverso lavoro manuale, di interventi sostenibili in tempi di turistificazione e di giardini resistenti nello sviluppo urbano.

Sappiamo che l'ambiente in cui inscriviamo il nostro lavoro e la nostra vita diventerà più instabile in futuro. I cambiamenti climatici, così come gli sviluppi politici ed economici, indicano grandi cambiamenti che attualmente sono quasi impossibili da prevedere. Le previsioni variano notevolmente e ogni giorno si scrivono nuovi scenari futuri. Ma cosa significa per il nostro lavoro e i nostri sforzi se non possiamo prevedere come cambierà l'ambiente? Mentre l'esperienza dell'incertezza è nuova per molte persone, altre vivono e lavorano da tempo su “terreni incerti”, caratterizzati da conflitti, sfollamenti, impunità, inflazione, corruzione, precarietà e disastri ecologici. Ma i contesti incerti consentono anche esperienze e sviluppi in cui le persone si liberano dalle strutture repressive e diventano più autonome. Quando le persone lasciano le loro case, possono trovare migliori condizioni di lavoro e sicurezza, anche se l'esperienza della migrazione avviene in condizioni di estrema imprevedibilità. Quando il mercato degli alloggi, le condizioni di lavoro e il piccolo commercio non sono regolamentati, ciò consente forme di attività economica socialmente valide e innovative che non sono possibili in contesti altamente regolamentati. Terreni abbandonati o aree apparentemente disabitate possono creare nuove modalità di convivenza e cooperazione tra attori umani e non umani. Spiega Eva-Maria Bertschy, una delle curatrici della serie di dialoghi.

Nella tre giorni del Summit di Blas, sarà presentato ??? EL, l’ultima creazione teatrale del regista Simone Mannino con il suo Mediterranean Theatre Ensemble, che esplora il sogno utopico di un mondo multietnico e multiculturale senza conflitti, con una performance in italiano, arabo e francese e la colonna sonora dal vivo di Gaetano Dragotta e Ruth Kemna.

Tra gli ospiti del Summit arriva a Palermo anche Abou Bakar Sidibé, regista noto per l’acclamato film Les Sauteurs - Those who jump - che sarà presentato dallo stesso regista a Piazza Mediterraneo in collaborazione con Corrente -l’8 giugno, alle ore 21.30- in cui narra le vicende dei “saltatori” che tentano di oltrepassare il confine tra Melilla, enclave spagnola in Marocco, e il territorio europeo. Un film dove Sidibé è protagonista e operatore allo stesso tempo, incarnando la doppia identità di migrante e artista. Per continuare la sua indagine documentaristica sulla realtà dei migranti dell’Africa occidentale in Europa, si sta recando a Campobello di Mazara, dove uno dei più grandi insediamenti informali della Sicilia è stato sgomberato nel 2023. Dopo la sua residenza durante il festival BLAS di quest’anno, un breve teaser di un progetto in fase di realizzazione viene presentato. Abou è in conversazione con Yaya Njie, che viveva nel ghetto di Campobello e ora è un lavoratore alla pari presso lo Sportello Sans-Papiers di Porco Rosso.

Il programma completo del summit

Venerdì 7 giugno, Summit:

18:30 — 20:15 PIAZZA DUE PALME

TALK ambiente#1 / ‘residui coloniali’ co-curato da Aterraterra (Palermo)

21:00 TEATRO BIONDO

SPETTACOLO TEATRALE ‘????? EL‘ di Simone Mannino / Mediterranean Theatre Ensemble

Sabato 8 giugno

16:30 — 17:45 PIAZZA MEDITERRANEO

ambiente#2 / ‘culture post-conflitto’ co-curato da Autostrada Biennale / Hangar (Prizren / Kosovo)

18:00 — 19:15 ambiente#3 / ‘insediamenti informali’ co-curato da Arci Porco Rosso (Palermo)

19:30 — 20:45 ambiente#4 / ‘connessioni manuali’ co-curato da Recyclart (Brussels) e Marginal Studio (Palermo)

21:30 PROIEZIONE

‘Campobello’ – Un teaser di un progetto in fase di realizzazione di Abou Bakar Sidibé ed Eva-Maria Bertschy

‘Les sauteurs / Those who jump’ – Estephan Wagner, Moritz Siebert and Abou Bakar Sidibé – co-curato da Corrente (Palermo) in presenza del regista

21:00 TEATRO BIONDO

PERFORMANCE – ‘????? EL‘ di Simone Mannino / Mediterranean Theatre Ensemble

Domenica 9 giugno, Summit:

DANISINNI

17:00 — 18:15 ambiente#6 / ‘economie turistiche’ co-curato da Inland (Spain)

18:30 — 19:45 ambiente#5 / ‘giardini resistenti’ co-curato da Postane (Istanbul)

20:00 Cena sociale curata da Associazione Insieme per Danisinni

22:00—23:30 PROIEZIONE

‘Alcarràs’ – Diretto da Carla Simón. Presentato da Corrente