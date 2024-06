Summer school "Democracy and climate justice", settimana di alta formazione internazionale a Unipa

Al via dal 1 al 6 luglio a Unipa una settimana di alta formazione internazionale su cambiamenti climatici e diritto con avvocati e docenti provenienti da prestigiosi atenei italiani e internazionali. Come può il diritto contribuire a vincere la sfida del secolo, quella contro la crisi climatica? É la domanda cui mira a rispondere la summer school della Unipa “Democracy and climate justice”. L'obiettivo: formare chi lavora non solo nelle aule universitarie, ma anche in quelle giudiziarie sui temi, attualissimi, del diritto climatico.

Sei giorni di formazione intensiva, che vedranno la partecipazione di oltre 30 relatori provenienti da diversi paesi europei e extraeuropei e circa cento tra studenti di dottorato, avvocati e altri professionisti del diritto.

La summer school è accreditata anche dall'Ordine degli Avvocati di Palermo e la frequenza ai corsi è valida per la formazione professionale degli avvocati iscritti all'albo. Tra gli ospiti:

• ?Valentina Abalmasova dell' Università di Mariupol, in Ucraina sugli impatti ambientali e climatici dei conflitti

• ??Norma Bargetzi di KlimaSeniorinnen, l'organizzazione di anziane svizzere protagonista della storica vittoria di aprile dinanzi alla CEDU

•l'avv. Luca Saltalamacchia, capo del team legale della causa climatica contro lo Stato italiano Giudizio Universale

•Joseph Udell, del Climate Litigation Network, nato dalla fondazione Urgenda, vincitrice della prima litigation climatica in Europa contro lo Stato Olandese,

•Shashikala Gurpur della Pune University, in India.

Il programma completo della Summer-School-Unipa