E' tempo di summer party, il Franco Funky è pronto a far divertire tutti al Marrakech di Carini

Tutto ciò che avreste voluto ascoltare sul funky e non avete mai osato ballare. Si può riassumere così la missione dei Franco Funky, il 9 luglio al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne o a base di pesce.



Alle 22 saliranno sul palco i Franco Funky quartetto musicale che proporrà i maggiori successi funk, pop e rock internazionali. Sul palco: Davide Ciani alla chitarra, Giovanni Militello alla batteria, Alessandra Messina alla voce e Marcello Liga al basso.