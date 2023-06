Sabato 10 giugno “Summer Fest” all’ippodromo: giochi, cibo e musica anni '90

Dalle 17 in poi

Quando Dal 10/06/2023 al 10/06/2023 Dalle 17 in poi

Giochi, sport, musica e divertimento. Tutto pronto per il primo evento dell’estate all’ippodromo La Favorita di Palermo. Sabato 10 giugno infatti Radio Time 90 ed extravaganze night life presentano “Summer Fest”.

Si inizia a partire dalle 17 con l’area verde e l’area giochi. Si prosegue col “Food and beverage” mentre in un maxischermo verrà proiettata la finale di Champions League Manchester-Inter (inizio ore 21). Dopo la partita inizierà il megashow disco 9: in consolle Fabio Flesca, Mauriziotto e Alex Pavone, vocalist Danilo Martines.

Al Summer fest extra 90 ci saranno due regine degli anni ’90: Natalie Aarts (The Soundlovers) e Melody Aka Lady Violet, che canteranno dal vivo i pezzi che hanno fatto la storia della dance anni ‘90. Il ticket d’ingresso ha un costo di 15 euro ed è inclusa una pizza e la birra.

Info e prevendite al numero 3385683872 o 393 9107096.