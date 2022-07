Nuove Officine Zisa, summer concert and party with Qqt1c bluesband

?Venerdì 8 Luglio presso le Nuove Officine Zisa, padiglione 20 dei Cantieri Culturali della Zisa, a partire dalle 21:00 concerto dei QQT1C (CuCcuTiUnci)... BluesBand "ma non solo"! L’ingresso è gratuito e dalle 19:00 si inizierà con aperitivo.

I QQT1C sono una band di medici, formatasi nel 2019, uniti dalla passione per la musica e per il blues. Nel periodo pandemico la musica ha rappresentato per molti operatori della sanità un importante appiglio per affrontare con energia, entusiasmo, abnegazione e resilienza la difficile situazione globale e professionale.

Il repertorio dei QQT1C spazia dal Blues delle origini ai mostri sacri Stevie Ray Vaughan e Chuck Berry, fino al Rockabilly e ai brani più conosciuti della musica italiana degli anni '60. La band ha all’attivo numerosi eventi live, anche nel corso di eventi culturali e di beneficienza. In particolare i QQT1C sostengono le associazioni dei trapiantati d’organo e promuovono la cultura della donazione degli organi: la musica come veicolo di promozione della salute e a sostegno delle associazioni di volontariato.

"QQT1C_bluesband" è presente sui canali social ma, se volete lasciarvi stupire, l’appuntamento è venerdì 8 Luglio al NOZ (Nuove Officine Zisa) dei Cantieri Culturali alla Zisa, Padiglione 20.