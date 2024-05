“Sulle vie della legalità”, torna la ciclo pedalata e la camminata tra i borghi di Balestrate e Trappeto

L’istituto comprensivo “Rettore F. Evola” di Balestrate, con il patrocinio dei comuni di Balestrate e Trappeto, organizza per il 25 maggio la manifestazione “Sulle vie della legalità”, ciclo pedalata e camminata tra i due borghi, accomunati dall’Istituzione scolastica da cui dipendono le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’iniziativa vuole legare lo sport a un messaggio forte come la memoria per i martiri che hanno versato il loro sangue per difendere la terra siciliana dal prevalere della mafia e del metodo mafioso. Nella settimana in cui si ricorda l’apice della violenza mafiosa culminata il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci, seguita pochi mesi dopo dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino con gli uomini e le donne che prestavano servizio nelle loro scorte, le alunne e gli alunni dell’I.C. “Rettore F. Evola” pedaleranno e cammineranno per dare forza alla battaglia della legalità e testimoniare il sostegno delle nuove generazioni a chi, con il sacrificio personale, ha percorso vie della legalità per resistere alla mala pianta mafiosa ed emancipare la nostra terra dalla soggezione alla criminalità organizzata.

Raduno alle 9 a Trappeto in piazza Falcone e Borsellino. Saluti dei rappresentanti delle Istituzioni e posa della “piastrella della legalità”. Partenza partecipanti alla ciclo pedalata, coordinati da Luigi Guastella, presidente ASD “Le pantere della polizia” e docenti dell’I.C. “Rettore F. Evola”. Arrivo alle ore 9:30 a Balestrate e Raduno dei gruppi di ciclisti e camminatori al Belvedere. Saluti dei rappresentanti delle istituzioni. Corteo di ciclisti e camminatori alla Stele Bommarito lungo la via Madonna del Ponte. Testimonianza di Salvatore Bommarito, figlio.