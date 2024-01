Sulla strada dei Florio: incontri di approfondimento, fotografie e degustazioni per far rivivere la storia della dinastia

Nelle giornate del 13, 20 e 27 Gennaio 2024 il Maravigghia Cultural & Tourism Hub in via Giovanni Meli 53 ha il piacere di organizzare tre incontri tematici su una delle più grandi famiglie siciliane: i Florio, coloro i quali hanno contribuito all'espansione economica e urbana della nostra città, in un'epoca caratterizzata di grande positività verso le innovazioni industriali e commerciali. Dalle spezie, passando per le tonnare fino alle ceramiche e corse automobilistiche quali la Targa Florio®, essi furono tra le famiglie più ricche d'Italia. A fare da cornice sono stati gli anni a cavallo fra due Secoli, segnati dal passaggio dell'aristocrazia decadente verso l'ascesa delle nuove classi nobili emergenti, fino a giungere al grande periodo della Belle Époque.

Gli incontri della durata di circa 1h, ad accesso limitato e previa iscrizione, saranno tenuti da Salvatore Requirez, dirigente medico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana nonché appassionato di storia locale e scrittore di numerosi romanzi tra i quali quelli che verranno approfonditi durante i tre incontri (Ignazio Florio: il leone di Palermo - Cento volti di un Mito: Targa Florio - Con gli occhi di Franca) in collaborazione con Nuova Ipsa Editore e la relatrice Adele Musso. A fare da sfondo a questi eventi sarà l'allestimento fotografico di "Sicily in Decay": un progetto fotografico di Carlo Arancio, volto a dar voce e a raccontare, con la dovuta discrezione, luoghi nascosti e meraviglie architettoniche perdute nel territorio siciliano. L'evento terminerà con una piccola degustazione di Marsala delle Cantine Florio. Massimo 30 partecipanti.