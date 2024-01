Da Corona a Dua Lipa, gli Sugar al Corten con le più grandi hit della musica disco di tutti i tempi

Gli Sugar sono una cover band nata nel 2021, e formata da: Liliana Picciurro alla voce, Ugo Sortino alla chitarra elettrica, Geremia Silipigni al basso elettrico e Alessandro Sortino alla batteria. Appuntamento da non perdere quello di sabato 27 gennaio alle 22 al Corten bistrot.

Gli Sugar propongono, come si può intuire dal nome stesso della band, uno spettacolo di musica dal vivo zuccherino e danzereccio, nel quale vengono riproposti con fedeltà le più grandi hit della musica disco di tutti i tempi. Il repertorio degli Sugar infatti è un vero e proprio viaggio nel tempo, che ripercorre la storia della disco passando dagli anni ’70 degli Earth, Wind & Fire e i Bee Gees, gli ’80 di Michael Jackson e Prince, i ’90 di Corona e Gigi D’Ag, concludendo con i ’00 e i ’10 di Bruno Mars, Dua Lipa e David Guetta.



Il colpo d’occhio è un altro aspetto che contraddistingue la band, che condisce i propri spettacoli con outfit luccicanti e colorati, per garantire una vera e propria full immersion al pubblico. Sabato 27 si esibiranno al Corten Bistrot per passare una serata all'insegna della disco funk. A