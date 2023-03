I più grandi successi rock & blues degli anni '60 e '70 con gli Euphorica al Minas

Gli Euphorica tornano al Minas Tirith di via Principe di Scordia, per una serata live esplosiva all'insegna del buon rock n' roll, e del buon cibo! In scaletta i maggiori successi del secolo. Spazio all'ascolto di Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Beach Boys, Blues Brothers, Ac Dc, Doors, Etta James, e una lunga carrellata di brani rock n' roll ballabili, con qualche incursione nel twist italiano degli anni '60-70, di Mina, Di Capri, Battisti, Ferrer... A stuzzicare il vostro palato, ci penserà lo staff del Minas con un'ampia selezione di birre internazionali, carni pregiate, hamburger, specialità irlandesi, e le immancabili alette di pollo in salsa barbecue con patate al cestello.