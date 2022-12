Una strenna natalizia per la mensa dei poveri: le opere di Domenico Corrao ai Cappuccini

Sabato 17 e domenica 18 dicembre la Mensa dei poveri dei frati Cappuccini di Palermo offre a tutti un’occasione per un gesto concreto di solidarietà in occasione del Natale. La sede di via Cipressi 233 accoglierà al suo interno quanti vorranno supportare l’attività della mensa che tutto l’anno prepara e offre oltre cento pasti caldi al giorno ai più bisognosi.

Per l’occasione saranno esposti i lavori realizzati dal volontario Domenico Corrao, che potranno essere acquistati diventando così una strenna natalizia con un importante valore simbolico. Il ricavato di ogni vendita diventerà una donazione a beneficio della Missione San Francesco fondata da fra’ Domenico Spatola e che da 30 anni dona ristoro e accoglienza a chiunque si presenti alla sua porta.

Un’iniziativa non solo solidale ma anche all’insegna della sostenibilità: presepi, quadretti e lumi, tra gli altri oggetti esposti, sono tutti realizzati con materiali naturali restituiti dai nostri mari e raccolti sui litorali palermitani. Sabato 17 dicembre (ore 16-20.30) e domenica 18 (8.30-20.30).