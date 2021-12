Strattu, il film-concerto tra grano e strumenti ai Cantieri Culturali alla Zisa

Un film concerto per grano, pomodori, mandorle e strumenti. Musiche eseguite dal vivo da #GiuliaTagliavia Un viaggio caleidoscopico, che attraverso la musica composta espressamente per il film ed eseguita dal vivo, ci accompagnerà in una esperienza immersiva in un impasto di temi parole e sonorità dall’acustico all’elettrico, volte a trasformare l’ascolto in una forma specializzata di gusto. Appuntamento il 29 dicembre alle 19,30 da Zac ai Cantieri Culturali alla Zisa.

“Vista, olfatto, tatto e gusto si rifrangono a vicenda dentro questo film che racconta, senza parole, solo per immagini il processo di lavorazione di materie prime tipiche del territorio siciliano come il grano, le mandorle, le arance, il pomodoro. La sonorizzazione musicale dal vivo è una sorta di naturale completamento dell’opera. Per orientarmi in questo viaggio dentro il cibo, e nella manualità sapiente di chi lo coltiva, ho ricercato diverse densità sonore, che potessero dare un suono alle immagini ma al contempo amplificare quell’effetto di assoluto straniamento che l’osservazione così ravvicinata produce. Il suono stesso è una materia prima, si lavora con le mani, tramite gli strumenti. In questo senso nella performance mi sento parte di un concerto a più mani, suonato da più strumenti, non importa che abbiano i tasti, il guscio, o la buccia” G.T.

Una Produzione Ass.cult.Wilder in collaborazione con #FondazioneMerz e #ZaCentrale a cura di #CarmeloGalati. Con il sostegno di #AssembleaRegionaleSiciliana e Assessorato Turismo Sport Spettacolo della Regione Siciliana. Grazie a #Planetawinery. Il film Strattu è prodotto e realizzato da #dugongfilms con il supporto della Sicilia Film Commission / MIC - Ministero della Cultura.

Gratis con green pass.