Conversazione con l'architetto Giuseppe Prestigiacomo, responsabile Progettazione OO.PP. e manutenzione Spazi aperti del Comune di Palermo: Le strade di pietra, storia e recupero delle pavimentazioni del centro storico di Palermo.

L'architetto Prestigiacomo mostrerà per la prima volta alla città i progetti che ha curato per conto dell'amministrazione comunale per il recupero e la riqualificazione di importanti piazze e strade del centro storico della nostra città, da piazza Kalsa a piazza Settangeli, passando per via dei Benedettini e ci condurrà in un viaggio per questi ed altri luoghi della città con immagini d'epoca per raccontarci materiali e tecniche delle antiche pavimentazioni. Ingresso libero.