Strade perdute, al Supercineclub la pellicola di David Lynch in versione 4K

Per il Rouge et Noir la prima collaborazione del 2023 con la Cineteca di Bologna: lunedì 16 gennaio al Supercineclub il nuovo restauro 4K di Lost Highway ("Strade Perdute", 1997, 134 min.) di David Lynch, supervisionato dallo stesso regista.

Dopo il grande apprezzamento dell’anno scorso per l'edizione restaurata di "Mulholland Drive", al Supercineclub l'occasione di vedere (o rivedere) in sala questo capolavoro oscuro e surreale, inquietante e sensuale che ha segnato una nuova fase artistica del grande regista americano, diventando presto una pellicola di "culto". La colonna sonora - oltre a brani originali del compositore Angelo Badalamenti scomparso il mese scorso e storico collaboratore del regista - contiene tracce di Lou Reed, David Bowie, Rammstein, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins e Nine Inch Nails. Addentriamoci adesso nelle trame di “Strade perdute”, una crime story spesso considerata un esempio di noir contemporaneo.

Telefonare a casa propria e scoprire che a rispondere è l’uomo che vi sta davanti in quel momento. Ascoltare il citofono di casa e sentire la propria voce affermare che un tizio è morto. Cambiare personalità a metà film e vedere un mondo che possiede lo stesso lessico ma un'altra sintassi. "Lost Highway" è tutto questo: una fuga psicogena, un viaggio scintillante e dark lungo le strade perdute di una dimensione surreale e inquietante, in un mondo governato dal mistero e dall’allucinazione, attraversato da ogni tipo di paradosso logico, da narrazioni che si avvitano dentro una spirale inspiegabile, perché «qualsiasi tipo di spiegazione si dimostrerebbe inadeguata, poiché un film è fatto per essere visto» (David Lynch). Appuntamento lunedì 16 gennaio, doppia proiezione in questo caso sempre in lingua originale con sottotitoli in italiano, alle 18:00 e alle 21:00. Alle 20:30 la presentazione del film di Gian Mauro Costa e Francesco Armato.

Biglietto intero al botteghino 5 euro, 4 euro ridotto under 30.