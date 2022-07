"Storie, viaggi e sogni": lo spettacolo di Lele Aprile in scena al Teatro Zappalà

“Storie, viaggi e sogni” di Lele Aprile sarà in scena venerdì 8 luglio alle ore 20,45 al Teatro Zappalà di Mondello, a Palermo. La pièce è una trasposizione teatrale del libro omonimo e racconta le tante storie nate durante alcuni viaggi dell’autore in giro per il mondo. I personaggi del libro saranno i principali protagonisti della serata e “interverranno” lungo un percorso fatto di avventura, magia e musica. Non sarà un monologo ma un dialogo “colorato” che, come nella più classica letteratura da viaggio, permetterà di far rivivere le azioni, evidenziare le riflessioni e esplorare le motivazioni che muovono i protagonisti da un luogo all’altro del mondo. Sarà un viaggio nel viaggio, senza confini geografici ma in grado di suscitare una profonda riflessione individuale. Il “the end”, come nel libro, si vestirà di “concreto” e di “astratto".

“Storie, viaggi e sogni” avrà anche un risvolto sociale. Una parte dell’incasso della serata sarà devoluta ad alcune associazioni di volontariato.