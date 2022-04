Storie vere di Mediterraneo: incontro con lo scrittore François Beaune

"Quale sarebbe, tra i racconti della vostra vita, la storia vera che vi ha segnati, che vi è più cara?". Con questa domanda, da anni, lo scrittore francese François Beaune viaggia nel Mediterraneo, per raccogliere le storie vere dei suoi abitanti e creare una biblioteca digitale multimediale e multilingue, raccogliendo e valorizzando, attraverso ogni forma possibile di produzione artistica, le storie vere degli abitanti del Mediterraneo.

Da questo progetto sono nate delle raccolte di storie vere, ora tradotte in italiano da Astarte Edizioni: "77 posizioni libanesi" e "La luna nel pozzo". Dopo aver viaggiato in Spagna e Grecia, Gaza e Algeria, ora l'autore è in Italia, per raccogliere nuove storie. Nel corso dell'evento, Beaune dialogherà con l'autore Giulia Crisci (Associazione Blitz). Modera Enrico Gullo.