"Storie sospese tra la terra e il cielo" di Franco Foresta Martin: la presentazione a Partinico

“Storie sospese tra la Terra e il Cielo” è il libro di di Franco Foresta Martin, edito da Villaggio Letterario nella collana scientifica “4 Elements” che sarà presentato venerdì 13 ottobre, alle 17,30 presso il Circolo Arci Pasol (in via Bongiorno 29) a Partinico. Modera Giuseppe Cipolla, professore di Psicologia Applicata e coordinatore gruppo di lettura del circolo Pasol. Sarà presente l’Autore. Ingresso libero.

“Storie sospese tra la Terra e il Cielo” ha per sottotitolo “Scoperte e sfide dell’astronomia e delle scienze spaziali”. La fortuita scoperta del Big Bang, i problematici indizi di vita elementare su Marte, le dispute sulle prime osservazioni astronomiche, l’unico caso scientificamente documentato di un meteorite che abbia colpito un essere umano, le comete fra buoni e cattivi presagi, come voleremo fino ad Alpha Centauri, la stella più vicina e molto altro sono fra i temi trattati in questo volume di Franco Foresta Martin, che offre al lettore più di cinquanta avvincenti letture su argomenti di astronomia classica e moderna, di scienze spaziali e di geofisica.

Le storie di questa ricca antologia ripropongono molti dei temi trattati dall’Autore in una sua rubrica del periodico “Astronomia”, una rivista di ricerca, divulgazione e didattica edita da oltre mezzo secolo dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), associazione di cui Foresta Martin è stato fra i fondatori nel 1967. Alcuni fili sottili tengono insieme tutte queste letture: la loro originalità, la passione scientifica che anima i loro protagonisti, la contemplazione e lo svelamento dell’Universo come progetto da realizzare procedendo per tentativi, errori e successi. Insomma, cinquanta “pezzi” (per dirla alla Feynman) facili e piacevoli, ma scientificamente rigorosi, illustrati con cura, che terranno i lettori sospesi per alcune ore fra la Terra e il Cielo.

Franco Foresta Martin, geologo e giornalista scientifico, è stato per oltre trent’anni redattore scientifico del Corriere della Sera, trattando argomenti di Scienze della Terra, Fisica, Astronomia, Energia e Ambiente. Nel 2007 l’Unione Astronomica Internazionale ha dato il suo cognome a un pianetino che orbita fra Marte e Giove. È autore di numerosi testi di divulgazione scientifica e ricercatore associato presso l’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.