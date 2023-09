Casa memoria Felicia e Peppino Impastato, ecco a Cinisi "Storie di fuoco e di iDee"

Domenica 10 settembre alle ore 18,15 presso Casa Felicia in Contrada Napoli (traversa di Via della Libertà, vedi insegna), Cinisi si svolgerà la performance “Storie di fuoco e di iDee” risultato di un laboratorio teatrale realizzato grazie alla collaborazione con l’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, rivolto a cittadine e cittadini del territorio, per la regia di Patrizia D’Antona, su testi di Carmen Splendore e del Prometeo di Eschilo.

Le storie femminili, seppur riferite alle eroine della mitologia greca, nella visione dell’autrice, rimandano alla più assoluta contemporaneità, cosi come l’invocazione iniziale di Prometeo sulla inutilità di “avere aiutato gli uomini ad evolversi grazie al dono del fuoco”. Sembra inevitabile interrogarsi ancora e ancora poeticamente sul massacrato mondo femminile, massacro che diventa di fatto sconfitta per tutta l’umanità.