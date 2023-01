Storie dai vicoli, un viaggio insolito fra personaggi e leggende delle strade di Palermo

Ticket: intero €12 / €6 under 18

Prezzo Ticket: intero €12 / €6 under 18

Una passeggiata insolita all’interno dei Mandamenti Loggia e Tribunale, alla scoperta delle storie legate alle vie e alle piazze della città antica. Moltissime sono le curiosità che le targhe antiche evocheranno: dai toponimi di mestieri scomparsi ai rivoluzionari morti ammazzati; dai nomi di immagini miracolose alle oscure cripte. Appuntamento il 29 gennaio dalle 10 in piazza san Giorgio dei Genovesi.

Luoghi di insperata salvezza; mille e più suggestioni che innocui vicoli e piazze sconosciute saranno in grado di risvegliare dalla memoria del tempo. Si ripercorreranno le storie, le leggende e le tradizioni dei luoghi e degli edifici relativi, per scoprire la città e l’anima di un popolo.



Il tour è una passeggiata raccontata dal nostro esperto e coltissimo prof. Vincenzo Ganci, guida turistica abilitata e appassionato conoscitore e divulgatore della storia della città. Vicoli vicoli, partiremo da via Squarcialupo e arriveremo a Piazza Bellini. Prenotazione obbligatoria tramite www.archeofficina.com