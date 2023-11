Storie di antiche dimore della Piana dei Colli, da Villa Magnisi alla Palazzina Cinese

Domenica 3 dicembre ore 10,45. La prima delle passeggiate che anticipano i tour delle feste natalizie, dentro la suggestiva atmosfera delle dimore splendide della Piana dei Colli, nella campagna palermitana dove nobili e reali risiedevano nelle fastose dimore di villeggiatura circondate da orti e giardini, costruite nel gusto architettonico e allegorico tipico dei sec. XVII-XVIII e di cui oggi rimangono alcuni esempi di una bellezza nostalgica.

L’architettura dell’aristocrazia unita all’incanto bucolico della natura, si mostrano in due dimore diverse ma emblematiche, costruite non lontane l’una dall’altra seguendo lo stesso filo conduttore che le unisce nel contesto sociale e monumentale di epoche successive, pervenute ancora o in parte intatte e fruibili dopo i restauri che le hanno rese tutt’oggi vivibili: Villa Magnisi e a Palazzina Cinese.

Simbolo di splendore e del lusso del tempo, entrambe le dimore appaiono concepite come teatri scenografici con decori eleganti e sfarzosi, affreschi lussureggianti e esotici che si uniscono a fregi e colonne nelle corti interne, seguiti da trionfo delle immancabili scalinate rappresentazioni di sontuosità e magnificenza dell’architettura come nei viali, nei giardini lussureggianti popolati da piante rare e fioriere, fontane e allegorie che ingentilivano le prospettive e dove ogni cosa appariva come dentro ad una favola surreale e senza tempo.



Un itinerario sentimentale arricchito dai racconti e dalle vicende che verranno narrati durante su usi e costumi dell’epoca, con percorso che attraversa uno scenario non più originale, che ha subito la profonda trasformazione dell’urbanizzazione selvaggia e annullato il paesaggio naturale visibile solo in piccola parte ma che ancora ci lascia immaginare molte di queste testimonianze del passato.



L’itinerario facile e adatto a tutti prevede la visita guidata a Villa Magnisi dalla quale ci si sposterà a piedi fino ai giardini antistanti la Palazzina Cinese, con successiva visita all’interno della dimora reale. Ai partecipanti verrà offerta una piccola degustazione. Appuntamento ore 10.45 ingresso di Villa Magnisi (via Padre Rosario da Partanna, 22). Solo su prenotazione fino a raggiungimento numero consentito ai contatti. Mail: info_initinere@libero.it