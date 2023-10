La storia dei Beatles con the Fab experience all'Ateneo musicale

Nuovo appuntamento con The Fab Experience, The Beatles Tribute Band, all'Ateneo Musicale di via Alessio Narbone 15, per le ore 20:00 con apericena e inizio concerto per le ore 21:30. The Fab Experience, riportano le armonie e le emozioni dei brani storici ed iconici della Band di Liverpool, con la formazione, consolidata e rodata, che si presenta con Marco Zancla e Giuseppe Magro alle chitarre, Alberto Sorce alla batteria, Roberto Biondo al basso, Mirko Messina alle tastiere, capitanati dalla voce del frontman Francesco Matranga. Un viaggio intenso, attraverso la produzione musicale dei Beatles e i brani che hanno segnato la loro storia e quella dei tanti appassionati e che, ancora oggi, a distanza di 60 anni, sono ascoltati, stimati e fonte d'ispirazione musicale per le nuove generazioni. Prenotazione apericena al costo di 16 euro a persona, apericena a partire dalle ore 20.