Sting project in jazz tribute sul palco del Miles Davis con Benny Amoroso

Un progetto dedicato a uno tra gli artisti rock più acclamati degli ultimi 30 anni. Un percorso artistico che lo porta dalla new wave dei Police sino ai concerti con la London Philarmonic . Un artista eclettico e dotato di grande genio. Note (non a caso) le sue incursioni nel mondo del Jazz. Benny Amoroso ne vuole omaggiare l’opera con una selezione di brani in chiave jazz. Riccardo Simoncelli voce, Benny Amoroso tromba, Joe Costantino piano, Riccardo Lo Bue basso, Maurizio Gula batteria.