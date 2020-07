Saturno e Giove vicini alla Terra: all'Orto Botanico si ammirano i giganti del sistema solare

Che tra i ficus dell’Orto Botanico appaiono come lucette dorate. Sarà un viaggio dentro l'universo, per grandi e piccini, quello che si annuncia già da domenica prossima. Ed è anche il nuovo progetto di CoopCulture che organizza all’Orto Botanico dell'Università, tre appuntamenti per scoprire il cielo, con altrettanti laboratori in tema per i bambini.

Si inizia dunque domenica 26 luglio dalle 21,30 e lo si fa in grande, approfittando di una particolare coincidenza astrale: Saturno e Giove, i due giganti del Sistema solare, saranno in congiunzione celeste, luminosissimi e a poca distanza dalla Terra. Saranno a disposizione i telescopi e le attrezzature professionali del Planetario di Palermo, per potere osservare, con la guida di astronomi esperti, le bande gassose di Giove, gli anelli di Saturno e la sua grande luna Titano.

Sabato 1 agosto rieccoci: stavolta si sfrutterà una notte senza Luna, la più adatta per scoprire la Via Lattea. Gli astronomi condurranno un percorso di osservazioni e proiezioni di nebulose e ammassi stellari. Ma un progetto del genere non poteva di certo saltare San Lorenzo: la pioggia di stelle cadenti è infatti prevista per domenica 9 agosto e sarà da non perdere!

Ogni serata si chiuderà con un calice di vino alla nuova caffetteria “Talea” appena aperta nella ex serra delle Felci. Per ciascuna di queste serate, è previsto un analogo percorso per i bambini: il Campus dei piccoli che tanto successo ha avuto nelle scorse settimane, si arricchisce del laboratorio "Alla scoperta della galassia"; dalle 19,30 gli operatori di CoopCulture e del Planetario accompagneranno i piccoli partecipanti in un vero e proprio viaggio stellare di due ore. I bimbi impareranno a riconoscere le costellazioni, a trovare i più importanti punti di riferimento nell'osservazione del cielo e si divertiranno a guardare da vicino stelle e pianeti con i telescopi.

Info pratiche

26 luglio | ore 19.30 | Alla scoperta della galassia per bambini (5-12 anni) | Ticket: 10 €

26 luglio | ore 21,30 | Notte dei Giganti | Ticket: 10 € (ingresso Orto + osservazione astronomica + calice di vino); con Orto Card: ticket 8 € (osservazione + calice di vino)

1 agosto | ore 19.30 | Alla scoperta della galassia per bambini (5-12 anni) | Ticket: 10 €

1 agosto | ore 21,30 | I colori del cosmo | Ticket: 10 € (ingresso Orto + osservazione astronomica + calice di vino); con Orto Card: ticket 8 € (osservazione + calice di vino)