Dagli scrittori ai rilegatori, chiamata alle armi per il mondo della cultura: ecco gli "Stati generali delle librerie"

Importante appuntamento a Palermo per il mondo della cultura: lunedì prossimo, 23 gennaio alle 10, alla Camera di Commercio di via Emerico Amari, si terranno gli “Stati Generali delle Librerie”, evento organizzato da Ali Confcommercio Palermo, l’associazione dei librai presieduta da Nicola Macaione, dal titolo: “Il futuro delle librerie tra innovazione e rigenerazione urbana”.

Sarà un momento di confronto a 360 gradi tra tutte le componenti che ruotano attorno al mondo dei libri, compresi gli operatori del settore scolastico: dalle case editrici ai distributori, dagli scrittori agli editor, dai tipografi ai rilegatori e tutti i soggetti che promuovono i libri con manifestazioni-evento come “Una Marina di Libri” e “La Via dei Librai” o realtà come la “Strada degli Scrittori”, "Letterature migranti" e "Illustramente", oltre alle associazioni bibliofile. L’idea è quella di inquadrare le principali difficoltà di un settore che già da anni versa in grave crisi e di individuare, insieme alle istituzioni e a tutta la comunità che ha a cuore il futuro del libro, le soluzioni migliori per fare sistema e fronteggiare le sfide future.

I lavori saranno introdotti dal presidente nazionale dell’Ali, Paolo Ambrosini, e dalla presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio. Hanno già dato la loro adesione al dibattito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella e quello all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta.

A moderare il dibattito sarà Nicola Macaione, storico libraio della città di Palermo. Previsti gli interventi di Margherita Perez, direttrice Biblioteca regionale; Eliana Calandra, consulente del sindaco per la valorizzazione del sistema bibliotecario; Davide Camarrone, direttore artistico “Festival delle Letterature Migranti”; Felice Cavallaro, presidente “Strada degli Scrittori”; Giuseppe Veniero, presidente CCN Piazza Marina e dintorni; Maria Giambruno, direttore esecutivo “Una Marina di libri”; Giovanna Analdi, presidente associazione “Cassaro Alto”; Giulio Pirrotta, responsabile “Via dei Librai”; Ottavio Navarra, presidente Adesi; Salvatore Granata, presidente Ase; Rosanna Maranto, direttore artistico di Illustramente.